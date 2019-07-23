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Происшествия

На Алтае рецидивист преследовал девушку и вломился в дом

В райцентре Михайловского района мужчина преследовал девушку и вломился в дом местных жителей, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. У 34-летнего злоумышленника уже есть судимости.

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
СС0

Следком установил, что вечером 8 января мужчина шел за незнакомкой, чтобы совершить в ее отношении тяжкое преступление. Характер преступления в ведомстве не называют, но указывают, что ранее мужчину судили за покушение на изнасилование.

Рецидивист незаконно проник в дом местных жителей против их воли. Вскоре его задержала полиция.

Суд назначил преступнику наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца, но, учитывая наличие судимости, ему добавили еще 3 года 5 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

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