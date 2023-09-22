На Алтае ревнивец убил соперника и закатал его в ковер

Мужчина в своей квартире распивал спиртное с четырьмя гостями.
В состоянии опьянения он приревновал свою девушку к 38-летнему товарищу. Ревнивец схватил нож и нанес оппоненту два удара в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Убийца заставил спутницу отмыть кровь с пола, а сам завернул в ковер и хотел сбросить его в реку.
Однако девушка дождалась момента и убежала к соседям, откуда сообщила обо всем в полицию.
Сейчас материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.
Ранее барнаульцу предъявили обвинение за гибель семилетней девочки в ДТП.