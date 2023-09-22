22 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

На Алтае ревнивец убил соперника и закатал его в ковер

В Республике Алтай 42-летний мужчина на почве ревности зарезал своего знакомого, завернул в ковер, и хотел сбросить в реку, сообщает СУ СК по региону.

96 руб. обходился ковер размером 220 на 137, украшавший стены советских квартир.
96 руб. обходился ковер размером 220 на 137, украшавший стены советских квартир.
hitrostigizni.ru

Мужчина в своей квартире распивал спиртное с четырьмя гостями.

В состоянии опьянения он приревновал свою девушку к 38-летнему товарищу. Ревнивец схватил нож и нанес оппоненту два удара в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Убийца заставил спутницу отмыть кровь с пола, а сам завернул в ковер и хотел сбросить его в реку.

Однако девушка дождалась момента и убежала к соседям, откуда сообщила обо всем в полицию.

Сейчас материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее барнаульцу предъявили обвинение за гибель семилетней девочки в ДТП.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость