На Алтае ревнивец вломился в дом отвергнувшей возлюбленной и угрожал ее убить

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя одного из сел Троицкого района. Его обвиняют в незаконном проникновении в чужой дом и угрозе убийством, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в декабре 2018 года обвиняемый выбил дверь и ворвался в дом к 57-летней местной жительнице. Сельчанин размахивал ножом перед лицом женщины, а затем, повалив ее на пол, начал втыкать нож в деревянное напольное покрытие рядом с потерпевшей. Пенсионер оскорблял знакомую и угрожал ее убить.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину, объясняя свои агрессивные действия ревностью. Потерпевшая ему нравилась, он рассказывал знакомым, что живет с этой женщиной. На самом деле между односельчанами были только приятельские отношения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.