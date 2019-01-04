На Алтае ревнивый муж сломал поленом нос жене

Установлено, что во время ссоры сельчанин несколько раз ударил жену поленом по голове. Несмотря на полученные травмы, потерпевшая сумела выбежать из дома и от соседей вызвать полицию и скорую помощь. Медики обнаружили у пострадавшей перелом костей носа и оказали необходимую помощь.
Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, задержали мужчину и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Мужчина пытался оправдать поступок состоянием алкогольного опьянения и чувством ревности.
Полицейские проводят проверку.