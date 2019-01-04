На Алтае ревнивый муж сломал поленом нос жене

В новогодние праздники 54-летний пьяный житель села Подгорное пришел домой и поссорился с 31-летней супругой. В результате словесной перепалки мужчина взял полено и ударил женщину по голове, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Установлено, что во время ссоры сельчанин несколько раз ударил жену поленом по голове. Несмотря на полученные травмы, потерпевшая сумела выбежать из дома и от соседей вызвать полицию и скорую помощь. Медики обнаружили у пострадавшей перелом костей носа и оказали необходимую помощь.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, задержали мужчину и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Мужчина пытался оправдать поступок состоянием алкогольного опьянения и чувством ревности.

Полицейские проводят проверку.