На Алтае ревнивый мужчина избил жену за прогулку с подругой

Ревнивому жителю Республики Алтай грозит до 2 лет лишения свободы за избиение супруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Известно, что 36-летний мужчина проснулся среди ночи и не обнаружил свою жену дома. Позвонив ей, он узнал, что та решила встретиться с подругой и покататься с ней на автомобиле.

Заподозрив жену в неверности, мужчина отправился на поиски, и встретил её на улице. Между супругами произошла ссора, подозреваемый несколько раз ударил женщину кулаком по лицу.

После он затащил ее в ограду дома, поднял с земли деревянную палку и ещё несколько раз ударил женщину по ногам. Подруга, наблюдавшая за происходящим, успокоила мужчину и пара отправилась спать.

На утро женщина почувствовала себя плохо, и обратилась за медицинской помощью, а также решила рассказать участковому о произошедшем.

Мужчину доставили в отделение полиции. Он признался в содеянном.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 119 (угроза убийством).