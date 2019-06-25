На Алтае родственники пенсионерки похитили у нее 22 тысячи рублей

Пенсионерка из Республики Алтай пришла в банк, чтобы получить новую карту взамен потерянной. Выяснилось, что со старой карты у нее похитили 22 тысячи рублей. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители заподозрили в краже ранее судимую 44-летнюю жительницы Онгудайского района и 49-летнюю жительницу Улаганского района. Одну из них удалось задержать и доставить в отделение полиции, где она призналась в содеянном, сообщили в ГУ МВД России по Республике Алтай.

Оказалось, что обе женщины — родственницы потерпевшей. По просьбе пенсионерки они покупали ей продукты, рассчитываясь банковской картой. В очередной раз, направляясь к женщине, сельчанки возле дома обнаружили потерянную карточку.

Однако говорить о находке не стали. Вместо этого они сняли с карты все деньги в ближайшем банкомате. На момент задержания похищенные средства они уже успели потратить.

По данному факту возбудили уголовное дело. Вторая фигурантка еще не задержана, ведется её розыск, добавили в полиции.