Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июня 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае родственники пенсионерки похитили у нее 22 тысячи рублей

Пенсионерка из Республики Алтай пришла в банк, чтобы получить новую карту взамен потерянной. Выяснилось, что со старой карты у нее похитили 22 тысячи рублей. Женщина обратилась в полицию.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Правоохранители заподозрили в краже ранее судимую 44-летнюю жительницы Онгудайского района и 49-летнюю жительницу Улаганского района. Одну из них удалось задержать и доставить в отделение полиции, где она призналась в содеянном, сообщили в ГУ МВД России по Республике Алтай.

Оказалось, что обе женщины — родственницы потерпевшей. По просьбе пенсионерки они покупали ей продукты, рассчитываясь банковской картой. В очередной раз, направляясь к женщине, сельчанки возле дома обнаружили потерянную карточку.

Однако говорить о находке не стали. Вместо этого они сняли с карты все деньги в ближайшем банкомате. На момент задержания похищенные средства они уже успели потратить.

По данному факту возбудили уголовное дело. Вторая фигурантка еще не задержана, ведется её розыск, добавили в полиции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость