На Алтае с моста рухнул минивэн с маленьким ребенком

Авария случилась 14 января. 38-летняя местная жительница на автомобиле Honda Odyssey при обгоне не учла дорожные условия, не справилась с управлением и протаранила ограждение моста.
В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста.
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«Сопутствующим фактором ДТП стали недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети. По данному факту сотрудниками ГИБДД был составлен соответствующий акт и вынесено предписание балансосодержателю автомобильной дороги», — заявили в ведомстве.
В соцсетях появилось видео с моментом аварии.