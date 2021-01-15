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Происшествия

На Алтае с моста рухнул минивэн с маленьким ребенком

В Горно-Алтайске с моста упала машина с матерью и ребенком, сообщает республиканское ГУ МВД. Обоих доставили в больницу с ушибами.

В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста.
В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста.
04.мвд.рф

Авария случилась 14 января. 38-летняя местная жительница на автомобиле Honda Odyssey при обгоне не учла дорожные условия, не справилась с управлением и протаранила ограждение моста.

В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста.
В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста.
04.мвд.рф

«Сопутствующим фактором ДТП стали недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети. По данному факту сотрудниками ГИБДД был составлен соответствующий акт и вынесено предписание балансосодержателю автомобильной дороги», — заявили в ведомстве.

В соцсетях появилось видео с моментом аварии.

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