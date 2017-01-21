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Происшествия

На Алтае сам собой внезапно взорвался лед на реке

В Республике Алтай произошел необычный инцидент — самопроизвольный взрыв льда. Об этом в Instagram написал глава Кош-Агачского района Серикжан Кыдырбаев. Случившееся повергло его в шок.

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

ЧП случилось 20 января на автодороге с. Тобелер — Актал у моста на реке Черная. Осколки льда рассыпались по дороге и перекрыли проезд.

На место взрыва прибыли работники ЕДДС, районной администрации и Тобелерского сельского поселения.

«Причиной взрыва могло послужить то, что прибывающая вода не нашла выход. Ежегодно, река Чёрная покрывается наледью из-за прибывающей воды, что является обычным явлением. На данный момент переход полностью расчищен от остатков льда и движение восстановлено», — написал местный чиновник.

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