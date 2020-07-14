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На Алтае санитар психинтерната избивал пациентов

В психоневрологическом интернате в Горно-Алтайске уволили одного из санитаров, который избивал пациентов. Кроме этого, ему назначили штрафы, сообщили в прокуратуре Республики Алтай.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

О том, что в Республиканском психоневрологическом интернате пациентов избивают «как в фашистском концлагере», писал редактор алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов. Информацию опубликовал echo.msk.ru.

Сообщалось, что санитар избивает пациентов палками, кулаками потому, что ему «разрешили».

После этого органы начали проверку. Прокуроры подтвердили, что санитар избивал трех проживающих в интернате.

Руководителю учреждения внесли представление, а на санитара завели два административных дела. По каждому факту его признали виновным и назначили штрафы по 5 тысяч рублей.

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