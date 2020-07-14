На Алтае санитар психинтерната избивал пациентов

О том, что в Республиканском психоневрологическом интернате пациентов избивают «как в фашистском концлагере», писал редактор алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов. Информацию опубликовал echo.msk.ru.
Сообщалось, что санитар избивает пациентов палками, кулаками потому, что ему «разрешили».
После этого органы начали проверку. Прокуроры подтвердили, что санитар избивал трех проживающих в интернате.
Руководителю учреждения внесли представление, а на санитара завели два административных дела. По каждому факту его признали виновным и назначили штрафы по 5 тысяч рублей.