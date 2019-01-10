На Алтае сельчанин избил беременную женщину и душил ее сапогом

В Республике Алтай сожитель избивал беременную женщину и угрожал убийством. Сельчанке удалось сбежать из дома и позвонить в полицию, пишет ГУ МВД России по региону.

Поздно вечером женщина поссорилась с сожителем. Она была недовольна тем, что ей приходится работать и содержать мужчину, а он просто сидит дома и выпивает. После словесной перепалки сельчанин несколько раз ударил беременную сожительницу. Затем повалил ее на пол и стал душить сапогом, угрожая убийством.

Потерпевшая смогла вырваться и убежать, она обратилась в полицию. Сельчанку с многочисленными ушибами и ссадинами отвезли в больницу, где оказали помощь.

Мужчина признался в содеянном. Свой поступок он попытался оправдать тем, что был пьян. Полицейские возбудили уголовное дело.