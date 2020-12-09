Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На Алтае сельчанин начал интимную переписку с 12-летней девочкой и теперь рискует сесть в тюрьму

48-летний житель Поспелихинского района завел в соцсети аккаунт с вымышленным именем и стал переписываться с 12-летней девочкой. Переписка приобрела интимный характер, сельчанин требовал порнографические фото.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Мужчину обвиняют по ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия без применения насилия…) и ч.2 ст.133 УК РФ (понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней).

Переписка между жителем района и девочкой продолжалась почти год. Мужчина отправлял собеседнице фотографии порнографического характера и вынудил ее сделать несколько интимных снимков.

Свою вину в преступлениях он признал частично, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело передали в суд.

Следователи обращают внимание взрослых — во избежание совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, необходимо более внимательно следить за времяпрепровождением своих детей, особенно за контактами в социальных сетях.

Помните, что данные преступления могут совершаться лицами, проживающими в других регионах. Преступники входят в доверие, пользуясь беспомощным состоянием несовершеннолетних в силу их возрастных особенностей, чем причиняют детям моральные страдания и психологическую травму.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость