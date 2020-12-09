На Алтае сельчанин начал интимную переписку с 12-летней девочкой и теперь рискует сесть в тюрьму

48-летний житель Поспелихинского района завел в соцсети аккаунт с вымышленным именем и стал переписываться с 12-летней девочкой. Переписка приобрела интимный характер, сельчанин требовал порнографические фото.

Мужчину обвиняют по ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия без применения насилия…) и ч.2 ст.133 УК РФ (понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней).

Переписка между жителем района и девочкой продолжалась почти год. Мужчина отправлял собеседнице фотографии порнографического характера и вынудил ее сделать несколько интимных снимков.

Свою вину в преступлениях он признал частично, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело передали в суд.