На Алтае сельчанин начал интимную переписку с 12-летней девочкой и теперь рискует сесть в тюрьму

Мужчину обвиняют по ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия без применения насилия…) и ч.2 ст.133 УК РФ (понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней).
Переписка между жителем района и девочкой продолжалась почти год. Мужчина отправлял собеседнице фотографии порнографического характера и вынудил ее сделать несколько интимных снимков.
Свою вину в преступлениях он признал частично, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Уголовное дело передали в суд.
Следователи обращают внимание взрослых — во избежание совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, необходимо более внимательно следить за времяпрепровождением своих детей, особенно за контактами в социальных сетях.
Помните, что данные преступления могут совершаться лицами, проживающими в других регионах. Преступники входят в доверие, пользуясь беспомощным состоянием несовершеннолетних в силу их возрастных особенностей, чем причиняют детям моральные страдания и психологическую травму.