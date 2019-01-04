Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 января -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
128

На Алтае сельчанин пытался зарезать жену, потому что она не сделала уборку в квартире

В селе Турочакского района Республики Алтай пьяный мужчина напал на жену с ножом, сообщает ГУ МВД России по региону.

Пылесос. Уборка.
Пылесос. Уборка.
СС0

Предварительно установлено, что 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попросил жену сделать в доме уборку и ушел на улицу. Когда вернулся, увидел, что супруга лежит в кровати.

Разозлившись на то, что она не исполнила его просьбу, мужчина стал угрожать убийством и схватил кухонный нож, которым несколько раз ударил женщину по спине. Соседи услышали крики и позвонили фельдшеру.

Полицейские задержали мужчину. В ходе разбирательства он признался в содеянном и пояснил, что совершил нападение из-за нахлынувшего чувства злости. Возбуждено уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость