На Алтае сельчанин пытался зарезать жену, потому что она не сделала уборку в квартире

Предварительно установлено, что 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попросил жену сделать в доме уборку и ушел на улицу. Когда вернулся, увидел, что супруга лежит в кровати.
Разозлившись на то, что она не исполнила его просьбу, мужчина стал угрожать убийством и схватил кухонный нож, которым несколько раз ударил женщину по спине. Соседи услышали крики и позвонили фельдшеру.
Полицейские задержали мужчину. В ходе разбирательства он признался в содеянном и пояснил, что совершил нападение из-за нахлынувшего чувства злости. Возбуждено уголовное дело.