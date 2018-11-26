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На Алтае сельский воришка сделал подкоп под гараж, чтобы украсть газовый баллон

В поселке Путь Ленинизма Зонального района 24-летний сельчанин похитил из гаража 80 метров медного кабеля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Кража в поселке Путь Ленинизма.
Кража в поселке Путь Ленинизма.
22.мвд.рф

По предварительным данным, в начале ноября 2018 года молодой сельчанин сделал подкоп под стену гаража, который находится на территории дачного участка, и похитил из него 80 метров медного кабеля, две аккумуляторные батареи и газовый баллон.

Подозреваемого задержали сотрудники местного уголовного розыска. Часть похищенного имущества злоумышленник продал неизвестным, остальные вещи полицейские изъяли и вернули потерпевшему.

Кража в поселке Путь Ленинизма.
Кража в поселке Путь Ленинизма.
22.мвд.рф
Кража в поселке Путь Ленинизма.
Кража в поселке Путь Ленинизма.
22.мвд.рф
Кража в поселке Путь Ленинизма.
Кража в поселке Путь Ленинизма.
22.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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