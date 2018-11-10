На Алтае селянин украл быка и свершил выгодный обмен

По предварительным данным, в июле этого года во время выпаса крупнорогатого скота мужчина заметил, что к стаду прибился чужой бык. Полуторагодовалое животное мужчина угнал к себе домой и спрятал в хозяйственной постройке. После чего обменял его на лошадь в соседнем населенном пункте.

Хозяйка, не найдя оторвавшееся с привязи животное, обратилась за помощью в его поисках в полицию.

Правоохранители возбуили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.