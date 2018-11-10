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На Алтае селянин украл быка и свершил выгодный обмен

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Родинскому району задержали 34-летнего жителя села Степной Кучук за кражу быка, сообщает региональное управление МВД.

Бык в загоне.
Бык в загоне.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По предварительным данным, в июле этого года во время выпаса крупнорогатого скота мужчина заметил, что к стаду прибился чужой бык. Полуторагодовалое животное мужчина угнал к себе домой и спрятал в хозяйственной постройке. После чего обменял его на лошадь в соседнем населенном пункте.

Хозяйка, не найдя оторвавшееся с привязи животное, обратилась за помощью в его поисках в полицию.

Правоохранители возбуили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

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