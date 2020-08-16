Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 августа 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На Алтае семье на горящем тракторе спасала лес от пожара

Семья Савиных из поселка Черепановск Змеиногорского района помогли пожарным остановить пожар в лесной зоне.

Лесные пожары в Алтайском крае.
Лесные пожары в Алтайском крае.
facebook.com/profile.php?id=100046171152471.

Пал сухой травы был замечен 9 августа. Его очевидцами стала семья Савиных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

До приезда пожарных глава семьи Виктор и трое его сыновей — Андрей, Роман и Алексей — стали бороться с огнем, не допуская его распространения. В частности, старший Савин сел за трактор и перекопал траву с землей вдоль кромки леса.

Но огонь все равно очень быстро подобрался к трактору. Сыновьям пришлось спасать отца из машины. Младший сел за руль и, несмотря на горящую обшивку, продолжил пресекать огонь.

К счастью, к этому времени подоспела пожарная бригада. Они сбили огонь с трактора и продолжили тушить пожар.

Грамотные действия семьи Савиных уже отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю и поблагодарили добровольцев за бдительность и помощь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость