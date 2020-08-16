На Алтае семье на горящем тракторе спасала лес от пожара

Пал сухой травы был замечен 9 августа. Его очевидцами стала семья Савиных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

До приезда пожарных глава семьи Виктор и трое его сыновей — Андрей, Роман и Алексей — стали бороться с огнем, не допуская его распространения. В частности, старший Савин сел за трактор и перекопал траву с землей вдоль кромки леса.

Но огонь все равно очень быстро подобрался к трактору. Сыновьям пришлось спасать отца из машины. Младший сел за руль и, несмотря на горящую обшивку, продолжил пресекать огонь.

К счастью, к этому времени подоспела пожарная бригада. Они сбили огонь с трактора и продолжили тушить пожар.

Грамотные действия семьи Савиных уже отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю и поблагодарили добровольцев за бдительность и помощь.