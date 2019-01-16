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На Алтае «семья военнослужащих» обманула хозяйку квартиры на 200 тыс. рублей

Мошенники из Пензенской области позвонили жительнице Горно-Алтайска, которая сдавала квартиру, и похитили у нее 200 тыс. рублей, сообщает пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

Предварительно установлено, что женщине разместила в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Ей позвонили женщина и мужчина, которые хотели снять жилье. Они представились как «семья военнослужащих с самыми серьезными намерениями», сказали, что готовы сразу перевести на банковскую карту хозяйки предоплату. Для этого они попросили сообщить банковские реквизиты.

После этого «клиенты» перезвонили и сообщили, что по ошибке вместо предоплаты в размере 20 тысяч рублей, перевели женщине со служебного счета более 2 млн рублей. Следом горожанке позвонил мужчина, который представился начальником звонивших. Он сообщил, что его подчиненным грозит увольнение и привлечение к уголовной ответственности, если они не вернут деньги.

Диалог потерпевшей с неизвестными длился почти три часа. В итоге жительница Горно-Алтайска, не проверив баланс своего счета, пришла к банкомату, и выполнила инструкции звонивших. После этого разговор прервался, и связаться с «клиентами» ей больше не удалось.

Только через несколько часов она поняла, что перевела на электронный кошелек свои сбережения в размере 193 тыс. рублей.

Полицейские установили, что номер звонивших зарегистрирован в Пензенской области. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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