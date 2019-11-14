На Алтае сгорел дом директора школы, погибли два человека

В Республике Алтай произошел пожар в жилом доме директора сельской школы, сообщили в региональном главке МЧС. Женщина потеряла мужа и мать. Огонь полностью уничтожил дом, все документы и вещи.

Трагедия случилась в Усть-Коксинском районе, в селе Сугаш на ул. Учительская в доме директора Сугашской школы Жанны Сулуковой. Она рассказала, что проснулась ночью от треска и дыма со стороны веранды.

Она стала пытаться вытащить из дома свою пожилую мать, а муж тем временем выбежал на веранду. Больше она его не видела.

Женщина открыла окно и позвала очевидцев, которые помогли вынести пенсионерку на улицу. Позже она скончалась от отравления угарным газом и полученных ожогов.

При разборе конструкций дежурным пожарным караулом на веранде дома обнаружили погибшего мужчину. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки на веранде.

Родные и близкие Жанны Сулуковой обращаются с просьбой о помощи. Контакты опубликованы на сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.