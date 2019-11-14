Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае сгорел дом директора школы, погибли два человека

В Республике Алтай произошел пожар в жилом доме директора сельской школы, сообщили в региональном главке МЧС. Женщина потеряла мужа и мать. Огонь полностью уничтожил дом, все документы и вещи.

Пожар в селе Сугаш.
Пожар в селе Сугаш.
пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай

Трагедия случилась в Усть-Коксинском районе, в селе Сугаш на ул. Учительская в доме директора Сугашской школы Жанны Сулуковой. Она рассказала, что проснулась ночью от треска и дыма со стороны веранды.

Она стала пытаться вытащить из дома свою пожилую мать, а муж тем временем выбежал на веранду. Больше она его не видела.

Женщина открыла окно и позвала очевидцев, которые помогли вынести пенсионерку на улицу. Позже она скончалась от отравления угарным газом и полученных ожогов.

При разборе конструкций дежурным пожарным караулом на веранде дома обнаружили погибшего мужчину. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки на веранде.

Родные и близкие Жанны Сулуковой обращаются с просьбой о помощи. Контакты опубликованы на сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость