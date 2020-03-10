На Алтае шесть машин с замерзавшими людьми вызволили из снежного плена только после SOS губернатору в Instagram

Федеральная трасса Бийск-Барнаул в тот момент была закрыта для движения транспорта. На дороге в село Усть-Гавриловка застряли шесть машин. Метель была настолько сильной, что он сравняла дорогу с полем — машины не смогли двигаться ни вперед, ни назад.
В машинах, кроме взрослых, были три маленьких ребенка — их их стало заметать. За помощью люди обратились к властям Троицкого района. Ждали шесть часов обещанной техники — не дождались. Техника сломалась — позже сообщили им.
А затем в машинах закончилось топливо. И тогда они написали отчаянное обращение в Инстаграм-аккаунт губернатора Виктора Томенко — под его трогательным поздравлением с 8 Марта.
Из обращения в Instagram Виктора Томенко:
Срочно! Нужна помощь в спасении людей попавших в снежный шторм на прилегающей дороге Троицкого района, с. Усть-Гавриловка, на трассе Бийск-Барнаул. В плену находятся 6 машин, в которых находятся трое малолетних детей… Просим оказать назамедлительную помощь, иначе могут погибнуть люди с маленькими детьми!
На этот SOS отреагировало краевое министерство транспорта, написав: «Техника уже выехала с населенных пунктов, которые находятся рядом». И в дальнейшем минтранс оперативно рассказывал в Инстаграм губернатора, что происходит, сколько машин вытащили и куда им помогли пробраться.
Часть машин сопроводили до села, часть вернулась назад до федеральной трассы. Люди в комментариях благодарили за спасение и сказали, что все закончилось благополучно.
Добавим, что спасательная техника прибилась к застрявшим машинам только через семь часов.
Как ранее писал altapress.ru, в тот же день 8 марта на дороге застряла машина, которая везла беременную женщину в роддом — у ней уже начались схватки.