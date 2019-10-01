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Происшествия

На Алтае школьник потерял сознание на физре и умер

Утром 30 сентября в спортивном зале Чойской школы в Республике Алтай умер 10-классник, сообщили в региональном СУ СКР.

Спортзал.
Спортзал.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Подросток выполнял упражнения на перекладине, как вдруг почувствовал себя плохо и потерял сознание. Школьный фельдшер и учитель физкультуры оказали ему первую помощь, но это не помогло.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты, ведется опрос учителей и одноклассников погибшего.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.

«Следователями выясняется, при каких обстоятельствах ученик был допущен в спортивный зал, предшествовало ли этому проведение обследования его состояния здоровья», — добавили в ведомстве.

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