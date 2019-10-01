На Алтае школьник потерял сознание на физре и умер

Подросток выполнял упражнения на перекладине, как вдруг почувствовал себя плохо и потерял сознание. Школьный фельдшер и учитель физкультуры оказали ему первую помощь, но это не помогло.
На месте происшествия работают следователи-криминалисты, ведется опрос учителей и одноклассников погибшего.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.
«Следователями выясняется, при каких обстоятельствах ученик был допущен в спортивный зал, предшествовало ли этому проведение обследования его состояния здоровья», — добавили в ведомстве.