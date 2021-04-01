На Алтае следком проверяет полицию и наркологов, продержавших без помощи человека с инсультом

Алтайские следователи проверяют сообщение о несвоевременном оказании медицинской помощи водителю такси в Рубцовске, сообщили в краевом следственном комитете. Ранее об инциденте написал « Банкфакс »: сотрудники полиции доставили в наркодиспансер мужчину, которому стало плохо на дороге. Между тем, признаков опьянения у него не было, и только пару спустя выяснилось: он нуждался в срочной медицинской помощи.

По сообщению агентства, инцидент произошел 18 марта в Рубцовске. Водитель такси Юрий Загурский ехал без пассажиров, в дороге почувствовал себя плохо, потерял управление машиной и выехал на «встречку».

Он успел затормозить, предотвратив столкновение с другой машиной — ее водитель и вызвал экипаж ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД проверили Загурского на алкотестере, результаты был отрицательный, однако они отвезли его в наркодиспансер.

Мужчина выглядел плохо, едва мог двигаться и говорить, но все же самостоятельно вошел в учреждение. Из наркологии его вынесли уже на носилках — но «скорую» ему вызвали лишь почти через два часа.

Скорая помощь. altapress.ru

«Диагноз у отца при поступлении в реанимационное отделение: ишемический инсульт, тромбоэмболия. По медицинским данным, первая помощь должна быть оказана в течение 1−1,5 часов с начала приступа», — пояснил изданию сын пострадавшего Андрей Загурский.

В следственном комитете сообщили, что мужчина находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. По данному сообщению следственными органами СКР зарегистрирована доследственная проверка.

Следственный комитет. Анна Зайкова