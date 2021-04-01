На Алтае следком проверяет полицию и наркологов, продержавших без помощи человека с инсультом

По сообщению агентства, инцидент произошел 18 марта в Рубцовске. Водитель такси Юрий Загурский ехал без пассажиров, в дороге почувствовал себя плохо, потерял управление машиной и выехал на «встречку».
Он успел затормозить, предотвратив столкновение с другой машиной — ее водитель и вызвал экипаж ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД проверили Загурского на алкотестере, результаты был отрицательный, однако они отвезли его в наркодиспансер.
Мужчина выглядел плохо, едва мог двигаться и говорить, но все же самостоятельно вошел в учреждение. Из наркологии его вынесли уже на носилках — но «скорую» ему вызвали лишь почти через два часа.
«Диагноз у отца при поступлении в реанимационное отделение: ишемический инсульт, тромбоэмболия. По медицинским данным, первая помощь должна быть оказана в течение 1−1,5 часов с начала приступа», — пояснил изданию сын пострадавшего Андрей Загурский.
В следственном комитете сообщили, что мужчина находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. По данному сообщению следственными органами СКР зарегистрирована доследственная проверка.
«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать юридическую оценку действиям сотрудников полиции и наркологического диспансера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — объяснила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления СУ СКР по взаимодействию со СМИ.