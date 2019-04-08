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Происшествия

На Алтае следователь создавала фейковые доказательства, чтобы посадить воровку

В Горно-Алтайске будут судить бывшего старшего следователя следственного отдела МВД Ольгу Яльчину. Она фальсифицировала доказательства по уголовному делу, чтобы скорее его раскрыть, передает СУ СК по Республике Алтай.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В июле 2017 года следователь подделала протоколы допросов потерпевшей по делу и трех свидетелей кражи. В действительности она с ними не беседовала. Более того — Яльчина знала, что эти люди не знают, кто совершил кражу. Но в протоколы записала, что они видели на месте преступления женщину, похожую на обвиняемую по этому делу.

Год спустя Ольгу Яльчину уволили из органов из-за проступка, порочащего честь сотрудника и подрывающего авторитет госвласти. Теперь 33-летняя экс-следователь может отправиться за решетку на 5 лет.

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