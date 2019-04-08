На Алтае следователь создавала фейковые доказательства, чтобы посадить воровку

В Горно-Алтайске будут судить бывшего старшего следователя следственного отдела МВД Ольгу Яльчину. Она фальсифицировала доказательства по уголовному делу, чтобы скорее его раскрыть, передает СУ СК по Республике Алтай.

В июле 2017 года следователь подделала протоколы допросов потерпевшей по делу и трех свидетелей кражи. В действительности она с ними не беседовала. Более того — Яльчина знала, что эти люди не знают, кто совершил кражу. Но в протоколы записала, что они видели на месте преступления женщину, похожую на обвиняемую по этому делу.

Год спустя Ольгу Яльчину уволили из органов из-за проступка, порочащего честь сотрудника и подрывающего авторитет госвласти. Теперь 33-летняя экс-следователь может отправиться за решетку на 5 лет.