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На Алтае следователи проверят информацию о жестоком избиении подростка-инвалида

В Горном Алтае следователи проверят сообщения об избиении 17-летнего инвалида. Информация о том, что несовершеннолетний пострадал из-за конфликта на горке, появилась в социальных сетях, пишут РИА Новости.

Подростки бегут
Подростки бегут
Анна Зайкова, altapress.ru

Сообщения от имени матери подростка появились в нескольких пабликах в социальных сетях, популярных на Алтае. Женщина писала, что инцидент произошел в середине января, когда ее сын решил скатиться с ледяной горки, случайно толкнул девочку, после чего был жестоко избит ее старшим братом и другими подростками.

Мать сообщает, что в больницу, куда самостоятельно добрался подросток, ему дали обездоливающие и отправили домой. На следующий день женщина снова поехала с сыном в больницу, где у него обнаружили сотрясение головного мозга и подозрение на отслоение сетчатки глаза.

Представитель СУ СК РФ по республике Алтай отметил, что о случившемся доложили руководителю. Поручили провести процессуальную проверку.

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