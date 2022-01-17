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Происшествия

На Алтае следствие нашло виновного в смертельном ЧП в психоневрологическом интернате

28-летнего жителя Троицкого района обвинили в гибели человека, которого насмерть завалило снегом во время очистки крыши склада на территории психоневрологического интерната.

Сход снега с крыши.
Сход снега с крыши.
ССО.

Мужчина работал в учреждении. В его обязанности входил контроль входа и выхода постояльцев из здания.

Днем в январе 2021 года двое проживающих в доме-интернате без сопровождения инструктора по труду вышли и начали счищать снег с крыши склада. Они использовали лопату и лестницу.

В какой-то момент произошел снежная масса рухнула, и одного из мужчин придавило.

Он получил тяжелые травмы и через несколько дней умер в больнице.

Обвиняемый свою вину признал полностью, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) передали на рассмотрение суда.

Ранее суд вынес приговоры председателю и главному инженеру сельскохозяйственного производственного кооператива «им. Фрунзе», где из-за схода снежной массы погибли четверо работников предприятия.

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