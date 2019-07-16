На Алтае полицейский задержал мужчину, за котором гнались пожилая женщина и девочка

14 июля в Горно-Алтайске сотрудник полиции шел по улице и увидел бегущего мужчину с барсеткой в руке. За ним бежали пожилая женщина, которая звала на помощь, и маленькая девочка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. Полицейский преградил мужчине путь и схватил его.