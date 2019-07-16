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Происшествия

На Алтае полицейский задержал мужчину, за котором гнались пожилая женщина и девочка

14 июля в Горно-Алтайске сотрудник полиции шел по улице и увидел бегущего мужчину с барсеткой в руке. За ним бежали пожилая женщина, которая звала на помощь, и маленькая девочка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. Полицейский преградил мужчине путь и схватил его.

Открытая дверь.
Открытая дверь.
СС0

Позже выяснилось, что мужчина — ранее судимый 29-летний горожанин — в состоянии алкогольного опьянения забрался в незапертый частный дом, чтобы стащить ценные вещи.

В коридоре чужого дома грабитель обнаружил два телефона, портмоне и барсетку. Все это он прикарманил и хотел скрыться, но его заметила маленькая девочка, которая была в доме. Она позвала на помощь бабушку, которая в тот момент работала в огороде, и они вместе погнались за грабителем.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

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