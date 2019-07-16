На Алтае полицейский задержал мужчину, за котором гнались пожилая женщина и девочка

Позже выяснилось, что мужчина — ранее судимый 29-летний горожанин — в состоянии алкогольного опьянения забрался в незапертый частный дом, чтобы стащить ценные вещи.
В коридоре чужого дома грабитель обнаружил два телефона, портмоне и барсетку. Все это он прикарманил и хотел скрыться, но его заметила маленькая девочка, которая была в доме. Она позвала на помощь бабушку, которая в тот момент работала в огороде, и они вместе погнались за грабителем.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище).