На Алтае спасателям пришлось эвакуировать незадачливых рыбаков

Алтайским спасателям 25 января пришлось в плохую погоду идти на выручку трем рыбакам — ЧП произошло в районе Алейска. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, любителей зимней ухи пришлось эвакуировать на снегоболотоходе «Лось».

Алейские рыбаки отправились утром из дома в надежде, что ветер стихнет и будет поклевка. Но когда днем погода ухудшилась, они решили вернуться домой и заблудились.

Сергей Аборнев,

спасатель 1 класса:

По дороге обратно у мужчин сломался снегоход. В условиях нулевой видимости и сильной метели рыбаки все же нашли место, где была сотовая связь. Попросив по телефону помощи, они обозначили, что находятся в лесополосе между полями. Наша группа незамедлительно отправилась на поиск и спасение потерявшихся рыбаков, начали прочесывать лесополосы.

В итоге из-за обыкновенной человеческой глупости и непредусмотрительности спасателям пришлось бросить на поиски трех человек целый отряд. Хотя в это время нужно было возить продукты питания и воду в отдаленные села.

Рыбаков вскоре нашли в лесополосе и эвакуировали на «Лосе».

МЧС еще раз напоминает, что в сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок. Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях непогоды риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик.