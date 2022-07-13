13 июля
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Происшествия

На Алтае спасли угодившую в выгребную яму буренку

В селе Улаган Республики Алтай спасатели вытащили из сливной ямы провалившуюся туда корову, сообщает телеграм-канал Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

На Алтае спасли корову
На Алтае спасли корову
t.me/ugochs_altay

Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили только торчащую голову бедного животного.

Хозяева коровы пытались вытащить её собственными силами, но безуспешно.

Буренку решили извлечь с помощью трактора МТЗ-82. Обвязать ее тросом было невозможно, поэтому единственным выходом стало тянуть бедолагу за рога.

«В результате спасоперации корова была извлечена из западни. Стресс определённый буренка испытала, но, к счастью, сама не пострадала», — говорится в сообщении.

Ранее в Бийске пожарные спасли 12 человек из горящей многоэтажки.

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