На Алтае спасли угодившую в выгребную яму буренку

В селе Улаган Республики Алтай спасатели вытащили из сливной ямы провалившуюся туда корову, сообщает телеграм-канал Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили только торчащую голову бедного животного.

Хозяева коровы пытались вытащить её собственными силами, но безуспешно.

Буренку решили извлечь с помощью трактора МТЗ-82. Обвязать ее тросом было невозможно, поэтому единственным выходом стало тянуть бедолагу за рога.

«В результате спасоперации корова была извлечена из западни. Стресс определённый буренка испытала, но, к счастью, сама не пострадала», — говорится в сообщении.

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