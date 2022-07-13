На Алтае спасли угодившую в выгребную яму буренку

Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили только торчащую голову бедного животного.
Хозяева коровы пытались вытащить её собственными силами, но безуспешно.
Буренку решили извлечь с помощью трактора МТЗ-82. Обвязать ее тросом было невозможно, поэтому единственным выходом стало тянуть бедолагу за рога.
«В результате спасоперации корова была извлечена из западни. Стресс определённый буренка испытала, но, к счастью, сама не пострадала», — говорится в сообщении.
Ранее в Бийске пожарные спасли 12 человек из горящей многоэтажки.