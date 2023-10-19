На Алтае спецслужбы ликвидировали лаборатории, занимавшиеся производством синтетических наркотиков

Сотрудники ФСБ по Алтайскому краю изъяли более 200 кг наркотических веществ сообщает " Интерфакс-Сибирь ".

Одна нарколаборатория действовала на территории Троицкого района. При оперативно-розыскных мероприятиях оттуда изъяли 28 кг мефедрона.

Вторая нарколаборатория находилась в жилом доме в Первомайском районе. Там нашли более 205 кг синтетических наркотиков, хранившихся в полимерных пакетах и пластиковых канистрах.

Общий объем изъятых из незаконного оборота готовых наркотических средств составил 223 кг.

Следственное отделение УФСБ возбудило уголовные дела в отношении членов двух групп по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Обвиняемых заключили под стражу.

Ранее в Ростовской области 49-летний мужчину создал лабораторию по синтезу мефедрона.