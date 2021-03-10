На Алтае строитель частных домов оставил людей без денег и жилья и получил реальный срок

Бийский горсуд признал виновным в мошенничестве строителя Алексея Шачнева. Если решение устроится в суде, ему придется на четыре года переехать в колонии общего режима. Предприниматель брал деньги у жителей, начинал строить дом, а потом прекращал строительство и распоряжался деньгами по своему усмотрению.

Без денег и без жилья

Жители края оформляли кредиты, привлекали средства маткапитала. Но благодаря действия Алексея Шачнева оставались без денег и без жилья, сообщала год назад программа «Вести Алтай».

Шачнев заключал договора на строительство частных домов с 2016 года. Ему на счет переводили деньги в качестве предоплаты. Он выполнял часть строительных работ, но затем прекращал строительство.

Деньгами распоряжался по собственному усмотрению. В дальнейшем полиция возбудила уголовное дело, а 3 марта 2021 года суд вынес приговор.

Недостроенный мошенником дом. Скан репортажа vesti22. tv

Совершил тяжкие преступления

Как рассказали в пресс-службе Бийского горсуда, Шачнев совершил 8 умышленных, оконченных преступлений, 7 из них относятся к категории тяжких. Потерпевшим причинены крупные ущербы.

В судебном заседании он не признал вину в совершенных преступлениях. По его словам, со всеми потерпевшими у него сложились гражданско-правовые отношения. Но он не смог исполнить перед ними взятые на себя обязательства в связи с материальными трудностями, возникшими на предприятии.

Суд признал Шачнева виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.