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Происшествия

На Алтае студента едва не выбросили из окна, чтобы отобрать смартфон

Трое молодых людей угрожали студенту сельскохозяйственного техникума в Майме, что выбросят его из окна, если он не отдаст им свой смартфон. Об этом сообщили в СУ СК по Республике Алтай.

Майма.
Майма.
maima-altai.ru

Это произошло 18 ноября 2018 года. По версии следствия, трое пьяных парней 21, 22 и 23 лет пришли в комнату общежития техникума к 16-летнему студенту и потребовали отдать сотовый телефон стоимостью более 10 тыс. рублей. Один из них ударил учащегося по щеке, а другой рассек губу.

Затем нападавшие схватили студента за руки и повели к открытому окну, угрожая сбросить его. Этот «аргумент» подействовал — телефон оказался у грабителей. Гаджет впоследствии они сдали в ломбард.

Уходя из комнаты, старший из налетчиков прихватил еще и ноутбук ACER стоимостью около 7 тыс. рублей, принадлежащий 17-летнему учащемуся техникума, который тоже жил в этой комнате.

Теперь вся тройка отправится под суд.

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