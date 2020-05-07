На Алтае таксиста обнаружили мертвым в багажнике собственной машины

Открывать машину свидетели не решились, поскольку из нее шел отчетливый трупный запах. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что автомобиль был закрыт изнутри, ключ вставлен в замок зажигания.
На переднем пассажирском сиденье были следы пожара, затухшего по причине выгорания кислорода в салоне автомобиля. В багажнике был обнаружен труп.
Выяснилось, что погибшему 24 года, он житель Барнаула, занимался частным извозом. Последний раз его видели 20 апреля.
Предварительная проверка установила, что он взял в долг 60 тысяч рублей под обещание вернуть 78 тысяч, но деньги к сроку найти не смог. Кредиторы стали требовать продать автомобиль и рассчитаться.
Молодой человек впал в депрессию и, никого не предупредив, уехал из Барнаула. По камерам наблюдения видно, что он сам управлял автомобилем и был в машине один. В Чемале он зашел в магазин и купил сигареты, а затем уехал в сторону Еланды.