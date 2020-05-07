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Происшествия

На Алтае таксиста обнаружили мертвым в багажнике собственной машины

В окрестностях села Еланда Чемальского района Республики Алтай местные жители обнаружили автомобиль Volkswagen Polo, в багажнике которого находился труп мужчины, пишут Новости Горного Алтая".

Такси.
Такси.
СС0

Открывать машину свидетели не решились, поскольку из нее шел отчетливый трупный запах. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что автомобиль был закрыт изнутри, ключ вставлен в замок зажигания.

На переднем пассажирском сиденье были следы пожара, затухшего по причине выгорания кислорода в салоне автомобиля. В багажнике был обнаружен труп.

Выяснилось, что погибшему 24 года, он житель Барнаула, занимался частным извозом. Последний раз его видели 20 апреля.

Предварительная проверка установила, что он взял в долг 60 тысяч рублей под обещание вернуть 78 тысяч, но деньги к сроку найти не смог. Кредиторы стали требовать продать автомобиль и рассчитаться.

Молодой человек впал в депрессию и, никого не предупредив, уехал из Барнаула. По камерам наблюдения видно, что он сам управлял автомобилем и был в машине один. В Чемале он зашел в магазин и купил сигареты, а затем уехал в сторону Еланды.

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