На Алтае третий день ищут вышедших из школы в кроссовках двух девочек-подростков

Вечером 6 февраля в Новоалтайске из школы ушли две девочки Карина Данилина 12 лет и Екатерина Харитонова 13 лет. До настоящего времени их местоположение неизвестно.

По имеющейся информации, вечером того же дня их видели в Барнауле в интернет-кафе «Компас» на улице Молодежная.

на вид 12 лет, рост 150, среднего телосложения, русые волосы до плеч, карие глаза.

Была одета: серая вязаная шапка, розовая куртка на капюшоне опушка, синие джинсы, бордовые кроссовки. При себе был рюкзак сине-зеленного цвета с школьными принадлежностями.



Приметы Екатерины:

на вид 14 лет, рост 160, худощавого телосложения, прямые светлые волосы.

Была одета: синяя шапка с помпоном, синяя куртка с капюшоном длиной до бедер, розовые кроссовки. При себе также был рюкзак.



Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: 8 (385−32) 40202 или 02.