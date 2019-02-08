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Происшествия

На Алтае третий день ищут вышедших из школы в кроссовках двух девочек-подростков

Вечером 6 февраля в Новоалтайске из школы ушли две девочки Карина Данилина 12 лет и Екатерина Харитонова 13 лет. До настоящего времени их местоположение неизвестно.

Пропал ребенок!
Пропал ребенок!
altapress.ru

По имеющейся информации, вечером того же дня их видели в Барнауле в интернет-кафе «Компас» на улице Молодежная.



Приметы Карины:

на вид 12 лет, рост 150, среднего телосложения, русые волосы до плеч, карие глаза.
Была одета: серая вязаная шапка, розовая куртка на капюшоне опушка, синие джинсы, бордовые кроссовки. При себе был рюкзак сине-зеленного цвета с школьными принадлежностями.

Приметы Екатерины:

на вид 14 лет, рост 160, худощавого телосложения, прямые светлые волосы.
Была одета: синяя шапка с помпоном, синяя куртка с капюшоном длиной до бедер, розовые кроссовки. При себе также был рюкзак.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: 8 (385−32) 40202 или 02.

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