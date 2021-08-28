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Происшествия

На Алтае трое мужчин совершили чудовищное убийство

Двоих жителей Онгудайского района Республики Алтай в возрасте 35 и 33 лет, а также 59-летнего жителя Алтайского края будут судить по статье о групповом убийстве. Об этом сообщили в региональном СК.

Место происшествия.
Место происшествия.
altai.sledcom.ru

Вечером 6 сентября 2020 года в урочище «Тебе-Кудур» в помещении на территории животноводческой стоянки мужчины и женщина распивали спиртное.

Через некоторое время приехал владелец соседней стоянки, который хотел забрать с собой своего работника, распивающего там алкоголь, но сам присоединился к остальным.

Позже между ним и местным жителем, ранее судимым за убийство и иные преступлений против личности, возник конфликт, в ходе которого последний достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область грудной клетки.

Тот упал на пол, потеряв сознание.

Решив, что мужчина умер, все продолжили застолье.

Через некоторое время потерпевший пришел в себя. Тогда компания стала наносить множественные удары в область груди, туловища и нижних конечностей жертвы.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленники положили его тело в «УАЗ», на котором около суток ездили по району, пока тело случайно не обнаружил один из их знакомых. Он отвез еле живого мужчину в районную больницу.

8 сентября потерпевший скончался.

Материалы уголовного дела передали в суд.

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