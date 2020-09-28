На Алтае туристы на лошадях попали в трехдневный снежный плен

Туристы отстали в районе горы Подъемная. Пропавших искали силами Чарышского и Усть-Канского отделов полиции, а также волонтерами на лошадях. Потом к работе решили привлечь вертолет МИ-8 «Алтайских авиалиний».
В зону поисков вылетели пятеро спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. Зюкова.
В райцентре Чарышское на борт взяли проводника и облетели территорию. Спасатели заметили туристов.
«Состояние проведших три ночи в заснеженных горах удовлетворительное. Если смотреть по карте, они примерно 55−60 километров прошли от того места, где был разбит их лагерь», — рассказал спасатель Евгений Винников.
Для сохранения собственной жизни прежде чем отправиться в такой поход, в МЧС рекомендуют вам правильно оценить свои силы и возможности, знать прогноз погоды, особенности маршрута, возможные источники опасности.