На Алтае туристы на лошадях попали в трехдневный снежный плен

Двое туристов, мужчины из Омска и Казани, потерялись в горах. Они выехали с группой из еще двух человек на лошадях на озеро Белоголосово в Чарышском районе, но на обратном пути отстали от товарищей и потерялись, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Туристы отстали в районе горы Подъемная. Пропавших искали силами Чарышского и Усть-Канского отделов полиции, а также волонтерами на лошадях. Потом к работе решили привлечь вертолет МИ-8 «Алтайских авиалиний».

В зону поисков вылетели пятеро спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. Зюкова.

В райцентре Чарышское на борт взяли проводника и облетели территорию. Спасатели заметили туристов.

«Состояние проведших три ночи в заснеженных горах удовлетворительное. Если смотреть по карте, они примерно 55−60 километров прошли от того места, где был разбит их лагерь», — рассказал спасатель Евгений Винников.

Для сохранения собственной жизни прежде чем отправиться в такой поход, в МЧС рекомендуют вам правильно оценить свои силы и возможности, знать прогноз погоды, особенности маршрута, возможные источники опасности.