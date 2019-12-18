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Происшествия

На Алтае у контрабандистов изъяли 20 тонн нефрита на 50 млн рублей

Около 20 тонн зеленого и белого нефрита стоимостью более 50 млн рублей изъято в Алтайском крае в октябре и ноябре 2019 года на российской границе, сообщает Сибирское таможенное управление.

Алтайский край. Нефрит. Контрабанда.
Алтайский край. Нефрит. Контрабанда.
http://stu.customs.ru.

Минерал должен был попасть в Китай. Вывозить его грузовыми автомобилями в Казахстан и Киргизию злоумышленники планировали через пункт пропуска «Веселоярск» в Рубцовском районе.

Для этого были подготовлены подложные товаросопроводительные документы для прохождения пограничного контроля.

В это время оперативники получили информацию о незаконной добыче нефрита в Бурятии, который свозили на хранение в Иркутскую область для последующего вывоза.

Машины с минералом задержаны в Алтайском крае. Выясняется весь круг лиц, причастных к контрабанде.

Алтайская таможня возбудила уголовное дело, виновным грозит до семи лет лишения свободы.

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