На Алтае у контрабандистов изъяли 20 тонн нефрита на 50 млн рублей

Минерал должен был попасть в Китай. Вывозить его грузовыми автомобилями в Казахстан и Киргизию злоумышленники планировали через пункт пропуска «Веселоярск» в Рубцовском районе.
Для этого были подготовлены подложные товаросопроводительные документы для прохождения пограничного контроля.
В это время оперативники получили информацию о незаконной добыче нефрита в Бурятии, который свозили на хранение в Иркутскую область для последующего вывоза.
Машины с минералом задержаны в Алтайском крае. Выясняется весь круг лиц, причастных к контрабанде.
Алтайская таможня возбудила уголовное дело, виновным грозит до семи лет лишения свободы.