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Происшествия

Сибиряк приехал на Алтай за шишками и пострадал от алчного напарника

33-летний житель Томска, экспедитор торговой компании, приехал в Республику Алтай покупать шишки, но лишился 1,7 млн рублей, которые оставил без присмотра, сообщает ГУ МВД по региону. Деньги украл его коллега.

Кедровые орехи.
Кедровые орехи.
СС0

Мужчины на грузовом автомобиле приехали в Улаганский район, чтобы купить кедровые орехи у заготовителей. Решив отдохнуть после дальней дороги, экспедитор уснул в машине, а водитель грузовика похитил пакет с деньгами на орехи.

Похищенное мужчина спрятал в моторном отсеке. Когда коллега проснулся и обнаружил пропажу, то подозрения сразу пали на напарник. Тот в свою очередь всячески отрицал свою причастность.

Полицейские осмотрели грузовик и нашли только 1,3 млн рублей. Где остальные деньги и сколько их на самом деле было, предстоит выяснить.

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