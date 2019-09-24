Сибиряк приехал на Алтай за шишками и пострадал от алчного напарника

33-летний житель Томска, экспедитор торговой компании, приехал в Республику Алтай покупать шишки, но лишился 1,7 млн рублей, которые оставил без присмотра, сообщает ГУ МВД по региону. Деньги украл его коллега.

Мужчины на грузовом автомобиле приехали в Улаганский район, чтобы купить кедровые орехи у заготовителей. Решив отдохнуть после дальней дороги, экспедитор уснул в машине, а водитель грузовика похитил пакет с деньгами на орехи.

Похищенное мужчина спрятал в моторном отсеке. Когда коллега проснулся и обнаружил пропажу, то подозрения сразу пали на напарник. Тот в свою очередь всячески отрицал свою причастность.

Полицейские осмотрели грузовик и нашли только 1,3 млн рублей. Где остальные деньги и сколько их на самом деле было, предстоит выяснить.