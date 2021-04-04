На Алтае у посетителя сауны стащили золотую цепь стоимостью в 178 тысяч рублей

У жителя Горно-Алтайска во время отдыха с друзьями в сауне украли с шеи золотую цепь с крестом стоимостью 178 тыс. рублей. Жена потерпевшего обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что цепь взял 45-летний гражданин, который также отдыхал в сауне. В компанию его пригласил один из друзей потерпевшего.

Владелец похищенного снял золотую цепочку с крестом в парилке и забыл про нее, позднее уснув в комнате отдыха, пишут «Новости Горного Алтая».

Подозреваемый, увидев бесхозную вещь, спрятал ее в карман куртки. После он успел сдать ее в ломбард, получив за украшение 11 тысяч рублей (крест при этом оставил себе).

Сейчас все похищенное изъято сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».