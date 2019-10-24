Стройка солнечной электростанции на Алтае закончилась убийством

Поножовщина случилась 20 октября на станции в урочище «Бель» на территории Ининского сельского поселения Онгудайского района. Работать туда приехала группа строителей из соседнего региона.
Во время застолья между двумя работниками возникла ссора. 33-летний житель Республики Калмыкия на почве «внезапно возникших неприязненных отношений» с силой не менее трех раз ударил ножом в грудь 48-летнего коллегу.
Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался по дороге в больницу.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ.