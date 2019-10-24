Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Стройка солнечной электростанции на Алтае закончилась убийством

В Республике Алтай во время гулянки по поводу окончания строительно-монтажных работ на солнечной электростанции убили человека. Двое рабочих поссорились и один из них достал нож, сообщили в СУ СКР по региону.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Поножовщина случилась 20 октября на станции в урочище «Бель» на территории Ининского сельского поселения Онгудайского района. Работать туда приехала группа строителей из соседнего региона.

Во время застолья между двумя работниками возникла ссора. 33-летний житель Республики Калмыкия на почве «внезапно возникших неприязненных отношений» с силой не менее трех раз ударил ножом в грудь 48-летнего коллегу.

Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость