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Происшествия

На Алтае участник массовой драки по ошибке повредил чужой автомобиль

Студента одного из учебных заведений Горно-Алтайска подозревают в умышленном повреждении автомобиля Honda CR-V. В полицию обратилась владелица машины, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Предварительно установлено, что в одном из развлекательных заведений республиканкой столицы ночью произошёл конфликт между двумя посетителями.

Вскоре ссора нетрезвых клиентов переросла в массовую драку на улице. В этот момент к кафе подъехал автомобиль Honda СR-V. Женщина приехала, чтобы забрать подругу из питейного заведения.

«Не разглядев в темноте фигуру, человека садящегося в автомобиль, один из участников драки, посчитав, что обидчик собирается уехать, решил воспрепятствовать этому», — отмечают в ведомстве.

Подбежав к машине, парень несколько раз ударил ногами по левому крылу и бамперу иномарки, а затем вернулся к своим знакомым. Вскоре полицейские задержали юношу и доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

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