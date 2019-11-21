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На Алтае участница сутенерской ОПГ семь часов зверски пытала женщину

36-летняя жительница Горно-Алтайска, проходящая по делу об организации проституции, истязала жертву, чтобы та изменила свои показания в суде, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

Насилие.
Насилие.
открытые источники (CC0)

16 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина с двумя знакомыми пришла домой к потерпевшей. Сначала она два раза пнула ее в живот и грудную клетку, сломав ребро. После чего она начала угрожать скинуть женщину с балкона.

На этом злоумышленницы не остановились. В течение семи часов они били потерпевшую руками и ногами, хватали за волосы и волокли по комнате, обливали горячим чаем, обматывали вокруг ее шеи шнур электрического удлинителя, зажигалкой подожгли волосы на голове, тушили об голову потерпевшей сигареты и кухонным ножом срезали часть волос на голове.

Потом злоумышленницы похитили потерпевшую из квартиры и увезли в дом одной из них. Там на протяжении суток вместе с присоединившейся к ним четвертой обвиняемой продолжили пытки

Исчезновение женщины обнаружил ее знакомый. Он сообщил в полицию.

Суд, правосудие.
Суд, правосудие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Оказалось, что все происходящее злоумышленницы снимали на видео и фото, по которым правоохранители смогли доказать причастность подозреваемых к преступлению. Двое — жительницы Республики Алтай, другие — из соседнего региона, который следователи не назвали.

Трое обвиняемых вину не признали и оказывали противодействие. Уголовное дело передали в суд.

Фигуранты обвиняются нескольким статьям: причинения вреда средней тяжести, причинение физических и психических страданий группой лиц, похищение, угроза убийством и незаконное лишение свободы.

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