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Происшествия

На Алтае уголовник-педофил насиловал 6-летнюю внучку сожительницы

На 15 лет в колонию особого режима отправился 42-летний житель Алтайского края за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом рассказали в Следкоме.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
Анна Зайкова

По данным следствия, осужденный в 2015 году, находясь в колонии, познакомился с сельчанкой, проживающей в одном из районов края. Освободившись весной 2017-го он поселился у этой женщины.

На новогодние каникулы к ней в гости приехали внуки. Сожитель воспользовался случаем и, по данным Следкома, «неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней внучки женщины».

Девочку он завлекал возможностью поиграть в телефоне. А после совершенного просил никому не говорить.

Во время следствия этот человек вину не признавал и вместе с бабушкой внучки утверждал, что это мать девочки оговаривает мужчину. Однако следствию удалось собрать все доказательства, и суд отправил педофила в колонию.

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