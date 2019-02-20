На Алтае уголовник-педофил насиловал 6-летнюю внучку сожительницы

По данным следствия, осужденный в 2015 году, находясь в колонии, познакомился с сельчанкой, проживающей в одном из районов края. Освободившись весной 2017-го он поселился у этой женщины.
На новогодние каникулы к ней в гости приехали внуки. Сожитель воспользовался случаем и, по данным Следкома, «неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней внучки женщины».
Девочку он завлекал возможностью поиграть в телефоне. А после совершенного просил никому не говорить.
Во время следствия этот человек вину не признавал и вместе с бабушкой внучки утверждал, что это мать девочки оговаривает мужчину. Однако следствию удалось собрать все доказательства, и суд отправил педофила в колонию.