На Алтае украли и съели немецкую овчарку

В Майминском районе Республики Алтай возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего сельчанина, которого подозревают в краже немецкой овчарки у соседки, пишет республиканская прокуратура.

Этот житель села Манжерок не только украл животное, но и убил, а после съел собаку. Ущерб составил 4 тысячи рублей.