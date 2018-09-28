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На Алтае украли и съели немецкую овчарку

В Майминском районе Республики Алтай возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего сельчанина, которого подозревают в краже немецкой овчарки у соседки, пишет республиканская прокуратура.

Собака.
Собака.
СС0

Этот житель села Манжерок не только украл животное, но и убил, а после съел собаку. Ущерб составил 4 тысячи рублей.

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