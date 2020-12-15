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Происшествия

На Алтае умер трехлетний ребенок, наевшийся таблеток от давления

46-летняя женщина из Славгорода не уследила за маленькой внучкой, которая наелась таблеток от давления и умерла. Суд признал женщину виновной в смерти по неосторожности.

Препараты. Лекарства.
Препараты. Лекарства.
Pixabay.com

В мае 2019 года трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки. Однако вечером ребенок был на какое-то время предоставлен сам себе. Девочка добралась до аптечки и «полакомилась» таблетками для понижения давления. Через несколько дней она скончалась в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, бабушке предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Женщина признала вину и на следствии, и в суде. Суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы, сообщила помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

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