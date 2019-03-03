На Алтае ушлый главбух администрации украла почти полмиллиона у односельчан

В Республики Алтай поймали главного бухгалтера одной из сельских администраций за махинации с деньгами. Следствие считает, что 53-летняя женщина похитили из бюджета села 442 тыс. рублей, передает региональное ГУ МВД.

Главбуха обвиняют в том, что она завышала в документах свою зарплату, отпускные и поощрения. Так женщина «заработала» 307 тыс. рублей.

Еще 8 тыс. рублей женщина перечислила по фиктивному договору за уборку снега между сельской администрацией и ее сыном. Интересно, что ее сын даже не знал, что участвует в преступной схеме.

В апреле 2018 года обвиняемая, аналогичным образом под предлогом благоустройства территории администрации и ремонту ее здания, похитила еще 82 тыс. рублей.

А с июня по июль 2018 года бухгалтер по несуществующим договорам оказания услуг перечислила на свой счет еще более 44 тыс. рублей.