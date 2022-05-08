8 мая
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Происшествия

На Алтае в аварии погиб глава Улаганского района Владимир Челчушев

Глава Улаганского района Республики Алтай Владимир Челчушев погиб в ДТП, сообщается на портале «Новости Горного Алтая». Ему было 48 лет. По информации издания, трагедия случилась в субботу, 7 мая, около села Манжерок. Подробности ДТП выясняются.

В ДТП погиб глава Улаганского района Республики Алтай.
В ДТП погиб глава Улаганского района Республики Алтай.
"Инцидент. Барнаул".

По данным «АиФ-Алтай» авария произошла около 18:30 часов. Глава района ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser от Горно-Алтайска в сторону села Манжерок. Мужчина не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. От полученных травм Владимир Челчушев скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Правоохранительные органы начали проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

«На место происшествия выехали глава Республики Алтай Олег Хорохордин, руководство МВД по Республике Алтай», — цитирует ведомство «АиФ-Алтай».

Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Человек, искренне любивший свою малую Родину, Улаганский район, и неравнодушный к проблемам жителей. Талантливый тренер и яркий спортсмен, который развивал национальные виды спорта и воспитал не один десяток мастеров спорта России. Вчера ему исполнилось 48 лет», — написал Хорохордин на своей странице в «Вконтакте».

Справка

Владимир Челчушев родился 6 мая 1974 года в селе Улаган. В 1997 году окончил Горно-Алтайский государственный университет по специальности «география, экономика», после чего несколько лет работал тренером-преподавателем в улаганской спортивной школе.

В 1999—2000 годах работал заведующим отделом по делам молодежи и спорта районной администрации. После, вплоть до 2005-го был преподавателем физкультуры в Алтайском технологическом техникуме сервиса. С 2005-й по 2009-й занимал должность заместителя директора, тренера-преподавателя Школы ВСМ, Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай.

В 2009 году стал заместителем главы Улаганского района по социальной политике. В 2014 году был избран депутатом Государственного Собрания шестого созыва. Был руководителем комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай. Избрался депутатом горно-алтайского городского совета. С 2018 года — глава Улаганского района.

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