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10 апреля
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Происшествия

На Алтае в пожаре погиб пенсионер

В ночь на 10 апреля в селе Усть-Сема загорелся жилой дом. На момент прибытия первого пожарного подразделения он был полностью охвачен огнем вместе с надворными постройками. В пожаре погиб пожилой мужчина, сообщил сайт «Новости Горного Алтая».

Пожар в Усть-Семе.
Пожар в Усть-Семе.
gorno-altaisk.info

Пожар обнаружили и сообщили о нем не сразу, поэтому огонь сильно распространился. Площадь возгорания составила 75 кв. метров.

В доме проживал одинокий пенсионер 1929 года рождения. Он не имел значительных проблем со здоровьем, в доме не курил. Предварительная причина гибели — отравление продуктами горения, причина пожара — аварийный режим электропроводки на веранде жилого дома.

Главное управление МЧС России по Республике Алтай обратилось ко всем ответственным должностным лицам, в чьи полномочия входит обеспечение жизни и здоровья людей, к родственникам людей преклонного возраста, а также просто к гражданам, которые живут рядом с одинокими престарелыми людьми, с просьбой уделять внимание обеспечению их безопасности.

По возможности необходимо устранить недостатки и нарушения в устройстве электроприборов и печей.

Всего с начала года в Республике Алтай зарегистрировано 138 техногенных пожаров (за аналогичный период прошлого года — 146), на которых погибли семь человек, травмированы четверо, спасено 12 человек.

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