На Алтае в сгоревшем доме на пасеке нашли человеческие останки

Сообщение о находке останков поступило 8 февраля. Сотрудники следственного отдела и отдела криминалистики осмотрели место возгорания. Во время проведения первоначальных проверочных мероприятий установили, что с начала февраля в доме находились трое местных жителей. Это мужчины 1957 и 1981 годов рождения и женщина 1976 года рождения.
От родственников погибших получили объяснения, по фрагментам костных останков назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.