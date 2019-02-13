Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае в сгоревшем доме на пасеке нашли человеческие останки

В Майминском районе в сгоревшем доме на пасеке обнаружили фрагменты костей человека. Следователи возбудили уголовное дело, пишет СУ СКР по Республике Алтай.

На месте сгоревшего дома в Республике Алтай.
На месте сгоревшего дома в Республике Алтай.
СУ СКР по Республике Алтай.

Сообщение о находке останков поступило 8 февраля. Сотрудники следственного отдела и отдела криминалистики осмотрели место возгорания. Во время проведения первоначальных проверочных мероприятий установили, что с начала февраля в доме находились трое местных жителей. Это мужчины 1957 и 1981 годов рождения и женщина 1976 года рождения.

От родственников погибших получили объяснения, по фрагментам костных останков назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость