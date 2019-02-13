На Алтае в сгоревшем доме на пасеке нашли человеческие останки

В Майминском районе в сгоревшем доме на пасеке обнаружили фрагменты костей человека. Следователи возбудили уголовное дело, пишет СУ СКР по Республике Алтай.

Сообщение о находке останков поступило 8 февраля. Сотрудники следственного отдела и отдела криминалистики осмотрели место возгорания. Во время проведения первоначальных проверочных мероприятий установили, что с начала февраля в доме находились трое местных жителей. Это мужчины 1957 и 1981 годов рождения и женщина 1976 года рождения.

От родственников погибших получили объяснения, по фрагментам костных останков назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.