На Алтае в суд передают дело о взятке в 43 млн рублей деньгами и автомобилями

55-летний мужчина, являясь учредителем и генеральным директором строительной компании, с октября 2012 по апрель 2014 года лично передал бывшему гендиректору ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» частями взятку в общей сумме свыше 41 млн рублей и два автомобиля общей стоимостью порядка 2,7 млн рублей.
Вознаграждение предназначалось за нерасторжение договоров (суммой более 300 млн рублей) на строительство многоквартирного жилого дома в селе Майма.
Дело передают прокурору, а потом — в суд.
Также отмечается, что обвиняемый отбывает в настоящее время наказание за ряд имущественных преступлений.
Уголовное дело в отношении взяткополучателя прекратили в связи со смертью подозреваемого.