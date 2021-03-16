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Происшествия

На Алтае в суд передают дело о взятке в 43 млн рублей деньгами и автомобилями

Бывший генеральный директор фирмы «Горно-Алтайская строительная компания» дал взятку за то, чтобы оставить в силе контракты на строительство жилья в Майме. Сумма превысила 43 млн рублей, рассказали в СУ СКР по Республике Алтай.

Село Майма.
Село Майма.
www.maima-altai.ru

55-летний мужчина, являясь учредителем и генеральным директором строительной компании, с октября 2012 по апрель 2014 года лично передал бывшему гендиректору ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» частями взятку в общей сумме свыше 41 млн рублей и два автомобиля общей стоимостью порядка 2,7 млн рублей.

Вознаграждение предназначалось за нерасторжение договоров (суммой более 300 млн рублей) на строительство многоквартирного жилого дома в селе Майма.

Дело передают прокурору, а потом — в суд.

Также отмечается, что обвиняемый отбывает в настоящее время наказание за ряд имущественных преступлений.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя прекратили в связи со смертью подозреваемого.

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