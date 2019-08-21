На Алтае взрыв газа в жилом доме изрядно напугал жильцов

Вечером 20 августа в одном из частных домов в Калманском районе произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает региональная служба МЧС.

Вызов спасателям поступил в 21.55. Всего на месте ЧП работало 16 человек, 7 единиц техники. О пострадавших информации нет. Судя по фотографиям, взрывом газовоздушной смеси задело внутренние помещения дома.

Взрыв газовоздушной смеси в Калманском районе 22.mchs.gov.ru/

При этом специалисты предупреждают, что в регионе сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров, обусловленный нарушением техники безопасности при использовании газобаллонного оборудования, неосторожным обращением населения с источниками огня, в том числе при курении.

Возможны также возгорания электрической проводки с высокой степенью износа в жилом секторе.

Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Павловском районе и Бийске.