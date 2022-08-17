18 августа
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Происшествия

На Алтае велосипедист спровоцировал жесткую аварию на трассе

ДТП с велосипедом и легковушкой произошло 16 августа в Чемальском районе Республики Алтай. Об этом сообщили в МВД по региону.

На Алтае сбили велосипедиста.
На Алтае сбили велосипедиста.
ГУ МВД по Республике Алтай.

37-летний велосипедист выехал на дорогу и оказался близко к Subaru Legacy. За рулем была 29-летняя жительница Горно-Алтайска. Произошло столкновение.

Девушка не справилась с управлением, сбила дорожный знак и съехала в кювет.

Мужчину доставили в Чемальскую районную больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

«В отношении велосипедиста вынесли определение о возбуждении дела по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом)», — отметили в ведомстве.

Ранее в Барнауле девушка выбежала из автобуса и ее сбила машина.

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