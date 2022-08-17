На Алтае велосипедист спровоцировал жесткую аварию на трассе

37-летний велосипедист выехал на дорогу и оказался близко к Subaru Legacy. За рулем была 29-летняя жительница Горно-Алтайска. Произошло столкновение.
Девушка не справилась с управлением, сбила дорожный знак и съехала в кювет.
Мужчину доставили в Чемальскую районную больницу, но госпитализация ему не потребовалась.
«В отношении велосипедиста вынесли определение о возбуждении дела по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом)», — отметили в ведомстве.
Ранее в Барнауле девушка выбежала из автобуса и ее сбила машина.