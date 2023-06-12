На Алтае внедорожник слетел с трассы - пострадал 6-летний ребенок

В Республике Алтай женщина-водитель, управляя внедорожником, попала в ДТП. Пострадал ее шестилетний ребенок. Об этом сообщает региональная пресс-служба МВД.

Авария произошла вечером 10 июня.

Установлено, что 49-летняя местная жительница управляла автомобилем "УАЗ Патриот" и ехала со стороны села Тюнгур в сторону села Усть-Кокса.

Водительница решила обогнать мотоцикл, однако не справилась с управлением, в результате чего внедорожник съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадал шестилетний мальчик - пассажир автомобиля. Он ехал без детского кресла. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

"В отношении сельчанки составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст.12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения), а также возбуждено административное расследование по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)", - сообщают в ведомстве.

Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека.